İlhan Parlak, 7 yıl sonra Ankaragücü'ne doğru
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İLHAN PARLAK, 7 YIL SONRA ANKARAGÜCÜ'NE DOĞRU

İlhan Parlak, 7 yıl sonra Ankaragücü'ne doğru

Ankaragücü, Gaziantepspor'dan ayrılan deneyimli golcü İlhan Parlak ile prensip anlaşmasına vardı.

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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Ankaragücü, yeni golcü arayışlarında sona geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Gaziantepspor’dan geçtiğimiz günlerde ayrılan forvet oyuncusu İlhan Parlak ile prensipte anlaştı.

Başkent ekibinin yöneticilerinin, İlhan Parlak ile yakın zamanda bir kez daha görüşüp son pürüzlerin giderilmesinin ardından golcü oyuncu ile sözleşme yapılacağı öğrenildi.

Büyük bir sorun olmazsa yeni sezonda Ankaragücü’nün formasını giyecek olan 30 yaşındaki oyuncu, Ahmet Gökçek’in sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yaptığı dönem olan 2009-10 sezonunda da başkent ekibinde forma giymişti. O dönem Ankaragücü formasıyla 12 maça çıkan İlhan Parlak, 2 gol atmıştı.

Profesyonel kariyerine 2004-05 sezonunda Kayserispor’da başlayan deneyimli isim, sırasıyla Fenerbahçe, Ankaraspor, Ankaragücü, Karabükspor, K. Erciyesspor ve Gaziantespor formalarını terletti.

Kulüp kariyerinde 286 resmi maça çıkan 1.81 boyundaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 54 kez ağları sarsmayı başardı.

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2
Hp
19 Temmuz 201722:56
Almayın lütfen bu malı yalvarıyorum başkanım
1
Abdulkattak Hurma
19 Temmuz 201721:48
Aslinda zamaninda mukavelesini feshedip kacanlari gormek Ankaragucunde istemiyorum ama Ilhan Parlak kalenin nerede oldugunu cok iyi bilen bir oyuncu ve bu kalibre kendini ispat etmis bir santrafor bizim icin cok onemli. Passoligimide Kombinemide aldim bu sezon Ankaragucu Tff 1. Ligi sallayacak. Buyuk Ankaragucu geliyor insallah.
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