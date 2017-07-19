ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İMZA DAHA

Ankaragücü, İsviçre Challenge Ligi ekiplerinden Will 1900 forması giyen Erhan Yılmaz ve Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Alaaddin Okumuş ile sözleşme imzaladı.

Ankaragücü, İsviçre Challenge Ligi ekiplerinden Will 1900 forması giyen Erhan Yılmaz ve Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Alaaddin Okumuş ile sözleşme imzaladı.

Erhan Yılmaz

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon İsviçre’nin FC Wil takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Erhan Yılmaz’ı kadrosuna kattığını duyurdu

Menajerleri Erkan Martin ve Fabian Ernst ile beraber Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayan 22 yaşındaki genç yetenek, "Ankaragücü’ne geldiğim için çok mutluyum hedefim burada başarılı olup milli takıma yükselmek" dedi.

Erhan Yılmaz’ın genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Mehmet Yiğiner, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Transferler çalışmalarında hızı kesilmeyen Ankaragücü, Serkan Balcı’nın takımdan ayrılmasının ardından yeni sağ bekini buldu.

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Alaaddin Okumuş

Sarı-Lacivertli takım, Gençlerbirliği’nden Alaaddin Okumuş ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

22 yaşındaki genç oyuncu, geçen sene Ankaragücü’nün grubunda yer alan Kastamonu 1966 takımında forma giydi. Sağ bek ve sağ önde oynayabilen yetenekli oyuncu, Kastamonu ekibinde 32 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

Kastamonu’dan önce 3 yıl boyunca Hacettepe’nin formasını giyen başarılı oyuncu, göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Profesyonel kariyeri boyunca 133 karşılaşmaya çıkan 1995 doğumlu oyuncu, bu müsabakalarda 10 kez ağları havalandırdı.