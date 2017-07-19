YENİMAHALLE BELEDİYESİ, AVRUPA'YA KİLİTLENDİ

Son üç sezona iki şampiyonluk, iki Türkiye Kupası iki de süper kupa sığdıran Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Avrupa’ya kilitlendi.

Son üç sezona iki şampiyonluk, iki Türkiye Kupası iki de süper kupa sığdıran Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Avrupa’ya kilitlendi. Flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Başkent temsilcisi, Avrupa’da kupa kaldırmak istiyor.

EHF Ligi’nde mücadele edecek olan temsilcimiz, ilk turda Yunanistan‘ın OFN Lonias takımı ile karşılaşacak. Başkent temsilcisi, Yunan rakibini geçip Avrupa’da yoluna devam ederse ikinci turda Romanya’nın güçlü takımı HC Zalau ile karşı karşıya gelecek.

Genç kadronun Avrupa sınavı

Geçtiğimiz sezon altyapıdan gelen puanlar sonucu şampiyonluğu kıl payı kaçıran Yenimahalle Belediyesi, Avrupa’da işini şansa bırakmak istemiyor. Kadrosunda köklü değişiklikler yaparak yurt içi ve yurt dışından birçok yıldızı bünyesine katan Başkent ekibi, genç ve yetenekli oyuncularıyla Avrupa’da ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor. 9-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak EHF birinci tur maçlarında Yenimahalle Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 28 takım, ikinci tura yükselmek için ter dökecek.

İlk maç Ankara’da

Nefes kesen mücadelelerle hentbol severleri ekran başına kilitleyecek olan maçlarda Yenimahalle, Yunan rakibiyle ilk maçını Ankara’da yapacak. Ankara temsilcisi, seyirci ve saha avantajını kullanarak komşuya göz açtırmama hedefinde. İlk maçı kazanarak Atina’da yapılacak rövanş maçına rahat çıkmayı planlayan Yenimahalle, ikinci tura çıkmayı başarırsa rakibi, Romanya’nın HC Zalau takımı olacak.

ETİKETLER