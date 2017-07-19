"BANA, 'BERAT KARAR VER; FUTBOL MU? BASKETBOL MU?' DEDİLER"

Gençlerbirliği’nde altyapıdan bu sezon A takıma yükselen isimlerden biri de Berat Ayberk Özdemir, "Gençlerbirliği arması artık rüyalarımıza giriyor" dedi.

Gençlerbirliği’nde altyapıdan bu sezon A takıma yükselen isimlerden biri de Berat Ayberk Özdemir oldu. Berat ile kulüp web sitesi için gerçekleştirilen röportajda, genç oyuncu hedeflerine ve Gençlerbirliği’ne dair açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Berat, “Kamp dönemi yüklemelerle geçiyor. Yoğun bir tempo var. Hazırlık maçlarımız var. Her maç yavaş yavaş yükseliyoruz performans olarak , takım uyumu artıyor. Takım her geçen gün birbirine ısınıyor. Zamanla daha iyi bir seviyeye geleceğimizi düşünüyorum.” diyerek Ankara ve Hollanda kamplarını değerlendirdi.

Futbol ve basketbol arasında yaptığı tercih sonucu futbola başladığını söyleyen genç oyuncu, bu kararında çocukken idolü olan Juninho’nun büyük payı olduğunu söylüyor:

“8 yaşındayken annem ve babam beni karşılarına aldı, “Berat karar ver; futbol mu, basketbol mu?” dediler. Ben de o sıralar ikisini de oynuyordum ama daha çok futbolu izliyordum. Lyon forması giyen Juninho’nun hayranıydım. Onun da etkisiyle “futbol” dedim ve Gençlerbirliği Futbol Okulu’na başladım. Tüm yaş kategorileri ve Hacettepe’de forma giydim.”

Çok küçük yaşlardan itibaren Gençlerbirliği içerisinde olduğunu söyleyen Berat, Gençlerbirliği senin için ne ifade ediyor sorusuna , “Gençlerbirliği arması artık rüyalarımıza giriyor. Her günümüz o çatı altında geçtiği için, orası bizim evimiz.” şeklinde cevap verdi. Genç oyuncu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Gençlerbirliği formasını giymek, hangi yaş kategorisinde olursa olsun bize büyük bir onur veriyor.”

A takımda yer alan altyapı oyuncularından çok destek gördüklerini söyleyen genç orta saha oyuncusu “Tüm ağabeylerimiz bize çok yardımcı oluyor. Ahmet Abi olsun, Uğur Abi olsun, Orhan Abi olsun, her biri bizimle saha içinde saha dışında bizimle konuşuyorlar. Eksiklerimizi söylüyorlar, geliştirmemiz için yol gösteriyorlar. Bize takım arkadaşından ziyade ağabeylik yapıyorlar, kardeşleri olarak bizi görüyorlar.”dedi.Orhan Şam’la ilgili de parantez açan Berat, Orhan Şam’ın saha içinde ve dışında önemli bir karakter olduğunu söyledi:

“Mesela Orhan Abi , 14 yaşında gelmiş bu kulübe. Altyapıda yaş kategorilerinde oynayıp A takıma kadar yükselmiş, sonra buradan gidip tekrar geri gelmiş. Gençlerbirliği kültünü en iyi yansıtan isimlerden biri. Hem saha içinde hem saha dışında çok önemli bir karakter bizim için.

Sezon bitmeden Gençlerbirliği ile antrenmanlara başlayan Berat, antrenman davetini Ümit Özat’tan alırken yaşadığı ilginç anıyı da anlattı:

“Ben A takıma alına haberini de direkt Ümit Özat’tan aldım. İlginç bir anım oldu hatta; akşam dokuzdu evde yemek yiyordum. Numarası kayıtlı değildi tabi. Sesini Hacettepe’den Orhan Evci’ye benzettim. “Ben Ümit Hocan” dedi. “Bizle antrenmanlara çıkacaksın, A takımdasın artık” dedi. İçim içime sığmıyordu. Ama her şey daha yeni başlıyor benim için. Çalışmaktan vazgeçmeden ilerlemek, her geçen gün performansımı arttırarak ilerlemek istiyorum.”

Özat’ın camia için ve Gençlerbirliği altyapısı için önemli bir isim olduğunu söyleyen genç oyuncu, Özat’la ilgili de şunları aktardı:

“Gençlerbirliği ve altyapımızı çok iyi bilen biri. A takıma geldiğimizden beri sürekli bizimle ilgileniyor ve neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Onun desteği bizim için çok önemli.”

Hedefinde bir gün Gençlerbirliği kaptanlığı olduğunu söyleyen Berat sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Benim hedefimde ilk günden beri burası vardı. Ben de Uğur Abi’nin Ahmet Abi’nin Orhan Abi’nin yolundan gitmek; burada kalıcı olmak ve bir gün bu takımın kaptanlığını yapmak istiyorum.”