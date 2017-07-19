Erhan Yılmaz, Ankaragücü'nde...
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ERHAN YILMAZ, ANKARAGÜCÜ'NDE...

Erhan Yılmaz, Ankaragücü'nde...

Ankaragücü, İsviçre Challenge Ligi ekiplerinden Will 1900 takımında forma giyen orta oyuncusu Erhan Yılmaz ile anlaşma sağladı.

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Yeni sezonda TFF 1. Lig’de boy gösterecek olan Ankaragücü’nde transfer çalışmaları durmak bilmiyor.

Sarı-Lacivertli ekip, İsviçre Challenge Ligi ekiplerinden Will 1900 takımında forma giyen orta oyuncusu Erhan Yılmaz ile anlaşma sağladı.

2017-18 sezonunda Ankaragücü’nde forma giyecek olan 23 yaşındaki isim, geçen sezon Will 1900 formasıyla 25 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı.

Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda Almanya’nın alt lig ekiplerinden Havelse takımında başlayan oyuncu, burada forma giydiği 2 sezonda 46 karşılaşmaya çıkıp 12 gol kaydetti.

Son 2 senedir Will 1900 forması giyen Erhan, İsviçre Ligi’nde 50 müsabakaya çıkıp 10 kez ağları sarsmayı başardı.

1.75 boyundaki genç oyuncu Erhan Yılmaz, forvet arkası mevkiinde görev alıyor.


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