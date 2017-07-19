ERHAN YILMAZ, ANKARAGÜCÜ'NDE...

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de boy gösterecek olan Ankaragücü’nde transfer çalışmaları durmak bilmiyor.
Sarı-Lacivertli ekip, İsviçre Challenge Ligi ekiplerinden Will 1900 takımında forma giyen orta oyuncusu Erhan Yılmaz ile anlaşma sağladı.
2017-18 sezonunda Ankaragücü’nde forma giyecek olan 23 yaşındaki isim, geçen sezon Will 1900 formasıyla 25 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı.
Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda Almanya’nın alt lig ekiplerinden Havelse takımında başlayan oyuncu, burada forma giydiği 2 sezonda 46 karşılaşmaya çıkıp 12 gol kaydetti.
Son 2 senedir Will 1900 forması giyen Erhan, İsviçre Ligi’nde 50 müsabakaya çıkıp 10 kez ağları sarsmayı başardı.
1.75 boyundaki genç oyuncu Erhan Yılmaz, forvet arkası mevkiinde görev alıyor.
- KLASSPOR ÖZEL HABER