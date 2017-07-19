GENÇLERBİRLİĞİ, NAC BREDA İLE YENİŞEMEDİ: 2-2

Hollanda kampında üçüncü hazırlık maçını oynayan Gençlerbirliği, NAC Breda karşısında 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Oyunun tamamında üstün bir oyun sergileyen başkent ekibi hakemin tartışmalı kararları sonucunda sahadan beraberlikle ayrıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ: Taha - Ahmet Oğuz(88.dk Scekic) - Orhan - N'Diaye(87.dk Umut) – Uğur(45.dk Halil İbrahim) - Ahmet İlhan(45.dk Milinkovic) – Zeki(45.DK Khalili) – Issah(65.dkMurat) – Bady(45.dk Matei) – Manu(57.dk Rantie) – Skuletic(45.dk Vedat)
NAC BREDA: Noppert, Sporkslede, Marí, Koch, Angelino, Verschueren, Garcia, Vloet, Korte, Ambrose, El Allouchi
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz , Zeki Yavru
GOLLER: Halil İbrahim , Rantie / Allouchi, Ambrose
8' Manu müdahalelere rağmen yıkılmadı ayakta kaldı. Şutunu çekti, kaleci kornere çeldi.
15’ Rakibe baskıyla rakip ceza alanı önünde kapılan topta Skuletic şansını denedi. Top az farkla auta çıktı.
26' Mounir El Allouchi'nin golüyle NAC Breda 1-0 önde.
39' Skuletic ceza sahası önünden vurdu, top direğin üstünden auta çıktı.
44' Ahmet İlhan sağ çaprazdan vurdu, direğin yanından auta çıktı top.
48' Matei ortaladı Vedat kafa vuruşunu yaptı. Top direğin üstünden auta çıktı.
53' Kornerden gelen topa kafayı Orhan vurdu savunmadan dönen topa Halil İbrahim sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1
56' Vedat Muriqi şık bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Hakem golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
59' Ambrose penaltıdan topu ağlarımıza gönderdi. 2-1
70' Miliniovic arka direkte seken topa sert vurdu, top direğe çarptı ve auta çıktı.
80' Milinkovic'in ceza sahası içine attığı şık ara pasında Rantie topla buluştu ve sert bir şutla skoru eşitledi. 2-2
85' Milinkovic ceza sahası içinde seken topu tamamladı, savunma çizgiden çıkardı.
Maçta başka gol olmadı ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.