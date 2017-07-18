SAĞLIK BAKANLIĞI OLİMPİYATLARA HAZIR

Sağlık Bakanlığının, Samsun'da 18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek 17. İşitme Engelliler Olimpiyatlarıyla ilgili gerekli tüm sağlık tedbirlerini aldığı bildirildi.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Olimpiyatlar öncesinde 112 Acil Servis personelinin gönüllülük esasına göre uluslararası işaret dili eğitimi aldığı, böylelikle acil sağlık hizmeti gerektiren durumlarda oluşabilecek iletişim sorunlarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

İlde hizmet veren 39 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 2 sağlıklı yaşam aracı, Olimpiyat Oyunlarının oynanacağı tesislerde kurulan 16 sağlık kabini ve 56 ambulansa ek olarak Olimpiyat Köyü'nün açıldığı ve antrenmanların başladığı 11 Temmuz tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığınca Samsun'a 60 acil yardım ambulansı ve sağlık ekibi görevlendirildiği aktarılan açıklamada, 11 ile ?30 Temmuz tarihleri arasında toplamda 116 acil yardım ambulansı ve 1 helikopter ambulans ile Amasya ve Bingöl illerinden birer, Samsun'dan da 2 olmak üzere toplam 4 UMKE ekibiyle acil sağlık hizmetlerinin, 24 saat esasına göre kesintisiz hızlı ve kaliteli sürdürülmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kentteki tüm sağlık tesislerinde gerekli hazırlıkların tamamlandığı, yaşanacak olası nüfus artışına cevap verebilecek sayıda personel ve hizmet planlaması yapıldığı kaydedilen açıklamada, "İlimizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşları olarak olimpiyat süresince büyük bir heyecanla Bakanlığımızı ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye hazırız." ifadesine yer verildi.