Beşiktaş kafilesi Çin'de
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BEŞİKTAŞ KAFİLESİ ÇİN'DE

Beşiktaş kafilesi Çin'de

Gece yarısı özel uçakla İstanbul'dan ayrılan Beşiktaş, 11 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Guangzhou şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıları havaalanında bir grup taraftar karşıladı.

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Gece yarısı özel uçakla İstanbul'dan ayrılan Beşiktaş, 11 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Guangzhou şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıları havaalanında bir grup taraftar karşıladı.

Anderson Talisca, Gökhan Gönül ve Hüseyin Yılmaz ile, izinli Quaresma ve Pepe'nin yer almadığı kafile, havalimanından otobüsle ayrılarak 3 saat uzaklıktaki kamp yapacağı otele hareket etti.

Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 15.00'te Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile Zhuhai Sports Center'da bir hazırlık maçı yapacak. 

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