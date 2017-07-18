Elmar Bjarnason, Elazığspor'da
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ELMAR BJARNASON, ELAZIĞSPOR'DA

Elmar Bjarnason, Elazığspor'da

TFF 1.Lig takımlarından Elazığspor, İzlanda Milli Takım oyuncusu Elmar Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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TFF 1.Lig takımlarından Elazığspor, İzlanda Milli Takım oyuncusu Elmar Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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