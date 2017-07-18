MAURİCİO ISLA'YI YAKINDAN TANIYALIM

Transfer döneminde Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar, Elif Elmas ve Kameni ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı Lacivertliler, İtalya'nın Cagliari takımında forma giyen Mauricio Isla ile büyük ölçüde anlaştı. Mauricio Isla'nın yarın saat 23.30'da İstabul'da olması bekleniyor.

Peki Mauricio Isla kimdir? Şilili futbolcuyu yakından tanıyalım

12 Haziran 1988'de Şili'de dünyaya gelen Isla, futbol kariyerine ülkesinin ekiplerinden Universidad Catolica'da başladı.

2007'de, 19 yaşındayken ülkesinden ayrılıp İtalyan ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutan Isla, 5 sezon formasını terlettiği Serie A ekibinde yıldızını parlattı ve birçok başarıya imza attı.

2010-11 sezonunda Udinese, Serie A'yı 4. sırada bitirerek bir sonraki sezon Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Udinese'de Alexis Sanchez, Candreva, Benatia, Cuadrado, Di Natale, Handanovic, Kwadwo Asamoah ve Gökhan İnler gibi yıldızlarla aynı dönemde top koşturan Isla'nın kaderi, yine bu isimlerle benzer bir şekilde ilerledi ve yıldız futbolcu, 2012'de 18.8 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bekleneni veremeyen ve formayı istikrarlı bir şekilde alamayan Isla önce QPR'a, ardından da Marsilya'ya kiralandı ve son olarak geçen sezon başında 4 milyon avro karşılığında Cagliari'ye gitti.

Şilli Milli Takımı formasını 90 kez giyen Isla, ülkesinin 2010 ve 2014 Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulmuştu. Isla aynı zamanda, 2015 ve 2016'da Şili'nin kazandığı Copa America'da ülkesinin önemli isimlerinden biriydi.

Asıl görevi sağ bek olan Mauricio Isla, sağ kanatta ve gerektiğinde de önlibero pozisyonunda forma giyebiliyor. Çok yönlü bir oyun karakterine sahip olan Isla, hızı ve sert oyun tarzıyla ön plana çıkıyor.