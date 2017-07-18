Kayserispor'da 3 imza birden
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KAYSERİSPOR'DA 3 İMZA BİRDEN

Kayserispor'da 3 imza birden

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Erkan Kaş, Tiago Lopes ile Canberk Aydın'ı renklerine bağladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Erkan Kaş, Tiago Lopes ile Canberk Aydın'ı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Romanya 1. Ligi takımlarından CFR Cluj forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Tiago Lopes ile 1 artı 1 yıllık, Samsunspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Ayrıca geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Erkan Kaş ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan, 24 yaşındaki Deniz Türünç'ün sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

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