Dev NBA kulübü satılıyor: 1,65 milyar $
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DEV NBA KULÜBÜ SATILIYOR: 1,65 MİLYAR $

Dev NBA kulübü satılıyor: 1,65 milyar $

NBA’in köklü takımlarından Houston Rockets satılıyor.

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NBA’in köklü takımlarından Houston Rockets satılıyor.

Takımın CEO’su Tad Brown yaptığı açıklamada kulübün sahibi Leslie Alexander’ın satış sürecini başlattığını açıkladı.

NBA.com’da yer alan habere Alexander 1993 yılında takımı 85 milyon dolara satın almıştı.

Forbes ise Houston Rockets’ın değerini 1.65 milyar dolar olarak hesapladı.

Charles Barkley, Scottie Pippen, Steve Francis, Tracy McGrady ve James Harden gibi ünlü isimleri bünyesinde bulundurmuş olan kulüp bu yıl NBA tarihinin en pahalı sözleşmesini Harden ile yaptı.

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