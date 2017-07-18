GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİSİ KAMPA KATILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Nancy forması giyen orta saha oyuncusu Dialo Guidileye ile anlaştı.
2 yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki oyuncu, bugün Hollanda kampına katılarak çalışmalara başladı.
Moritanyalı oyuncu daha önce Troyes, Stade Brest29, Chateauroux, AEL Limassol ve son olarak Nancy forması giydi.
4 kez Fransa U20 Milli Takımı’nın formasını giyen oyuncu, 15 kez de Moritanya A Milli Takımı forması giydi.
Diallo, geçtiğimiz yıl kupa ve lig olmak üzere 30 kez Nancy formasını giydi.