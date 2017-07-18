GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİSİ KAMPA KATILDI

Gençlerbirliği'nin Fransa Ligi ekiplerinden Nancy'den transfer ettiği Moritanyalı orta saha oyuncusu Diallo Guidileye, Hollanda kampına katılarak antrenmanlara başladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Nancy forması giyen orta saha oyuncusu Dialo Guidileye ile anlaştı.

2 yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki oyuncu, bugün Hollanda kampına katılarak çalışmalara başladı.

Moritanyalı oyuncu daha önce Troyes, Stade Brest29, Chateauroux, AEL Limassol ve son olarak Nancy forması giydi.

4 kez Fransa U20 Milli Takımı’nın formasını giyen oyuncu, 15 kez de Moritanya A Milli Takımı forması giydi.

Diallo, geçtiğimiz yıl kupa ve lig olmak üzere 30 kez Nancy formasını giydi.