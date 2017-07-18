ÖZAT: "KARARLAR, KULÜP MENFAATLERİ GEREĞİ ALINIR"

16 Temmuz tarihinde Fanatik gazetesinde yayınlanan röportajı sonrasında, bahsettiği konuların kamuoyunda farklı şekilde ön plana çıkarıldığını iddia eden Ümit Özat, basın açıklaması yayınladı.

16 Temmuz tarihinde Fanatik gazetesinde yayınlanan röportajı sonrasında, bahsettiği konuların kamuoyunda farklı şekilde ön plana çıkarıldığını iddia eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, basın açıklaması yayınladı.

İşte o bildiri:

“Bizlere camialarla bütünleşmiş isimleriz. Sadece kendim için söylemiyorum. Galatasaray ile bütünleşmiş başka isimleri ele alalım. Hagi gibi, Okan Buruk gibi, Bülent Korkmaz gibi isimleri Fenerbahçe’nin başında teknik direktör olarak düşünebiliyor musunuz? Bu profesyonel hayat, olmayacak diye bir kaide yok. Sorulan soru üzerine; ben sadece bu durumun imkansıza yakınlığına vurgu yapmak istedim. Yoksa amacım yüzyıllık herhangi bir camiayı küçük düşürmek elbette olamaz. Söylemek istediğim apaçık ortadayken buradan polemik konusu yaratmak sadece art niyetli kişilerin yapabileceği bir şey.

Özellikle futbolun içindeki insanların bu oyunun her ferdine her camiasına saygılı olmayı düstur edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir art niyetimin olmadığını Ümit Özat’ı tanıyanlar zaten biliyor.

Bir diğer konu ise stat. Stat problemi ortaya çıktığından beri, futbolcularla,yönetimle , camiayla sürekli fikir alışverişindeyiz. Taraftarımızla da sürekli konuşuyoruz. Bize bırakılan seçenek Eskişehir gibi duruyor ilk günden beri. Tersi yönde çabalarımız, açıklamalarımız olsa da eldeki veriler bu yönde. Hangi teknik adam kulübünün duayen başkanının isminin verildiği sezonu başka bir şehir ya da statta oynamak ister?

Aynı röportajda 19 Mayıs Stadı ile ilgili görüşlerim apaçık ortadayken haberlerini daha çok kişiye ulaştırmak adına doğruyu eğip bükerek başlıklar çıkarmak ne kadar doğru. Röportajın yayınlandığı gazetede bu konudaki düşüncelerim harfiyen yazıyorken, başka yerlerde farklı,art niyetli başlıklar ve anlamlar içerecek şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum.

Bu mantık en başta kendi okuyucunu kandırmak üzerine kurulmuş bir mantık.

İlhan Cavcav Sezonunda Gençlerbirliği, 19 Mayıs Stadı’nda, İlhan Cavcav’ın her zaman maçlarını takip ettiği yerde oynamalı diyorum.

Eğer ki son çare Eskişehir olacaksa , bunu isteyen tek kişi ben değilim. Kararlar ortak bir şekilde kulüp menfaatleri gereği alınır. Hoca ve futbolcular bir fikir birliği içindeyse, bu karara saygı duyulmalı. Bu konuda bizleri eleştirenlerin eğer yeni bir fikri, yeni bir projesi ya da bizi bu sıkıntıdan kurtaracak bir çözümü varsa ellerinden geleni yapabilirler. Gençlerbirliği, Ankara’nın takımıysa onlar da bu çözümün bir parçası olabilirler. Eleştirmek en kolay yol."