Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'de iki imza
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HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER'DE İKİ İMZA

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'de iki imza

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Burak Erol ve Uğur Can Aksoy ile sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

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Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Burak Erol ve Uğur Can Aksoy ile sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

2009-2012 yılları arasında da Kolej forması giyen Burak Erol geçtiğimiz sezon başında kadrosunda yer aldığı Socar Petkimspor'da 4.8 ve sonrasında transfer olduğu Bursaspor'da da 3.4 sayı ortalaması ile oynadı. 1988 doğumlu Burak, Bursaspor(2016-2017), Socar Petkimspor (2016-2017), Sinpaş Denizli Basket (2015-2016), İstanbul Bşb. (2013-2015), Gelişim Koleji (2012-2013), Optimum TED Ankara Kolejliler (2009-2012),Ankara Basket (2007-2009) takımlarında forma giydi.

1991 doğumlu, 2.07 boyundaki Uğur Can Aksoy da 2009-2011 sezonlarında Kolej kadrosunda yer almıştı. Geçtiğimiz sezon forma giydiği İstanbulspor Beylikdüzü'nde 5.9 sayı ortalaması tutturan Uğur Can'ın kadrolarında yer aldığı takımlar ise şöyle: İstanbulspor Beylikdüzü(2016-2017), Gelişim Koleji (2015-2016), Mamak Bld. DSİ (2014-2015), Final Spor Gençlik (2013-2014), Pi Koleji (2012-2013), Ormanspor (2011-2012), Optimum TED Ankara Kolejliler (2009-2011), Ankara Basket (2009-2011)

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Şakir
18 Temmuz 201722:00
Allah işinizi rast getirsin. Bir Ankaralı olarak işim olmaz, tek maçınızı seyretmeye gelmem. Her maç 100 sayı yemek üzere kadro kuran takım bizi mi temsil edecek ?
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