ANKARAGÜCÜ'NDE STAT BELLİ OLDU, KOMBİNELER ÇIKTI!

Yeni sezonda maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacağı kesinleşen Ankaragücü'nde kombine biletleri satışının ne zaman başlayacağı da belli oldu.

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Yeni sezonda maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacağı kesinleşen Ankaragücü'nde kombine biletleri satışının ne zaman başlayacağı da belli oldu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon öncesi güçlü ve yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen yönetim kurulumuz, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ulusal lisans alabilmek ve transferin önündeki engelleri kaldırabilmek için yoğun çaba harcıyor.

TFF 1’inci Lig’in maliyetinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken yönetim kurulumuz yaptığı açıklamada,”Taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verebilme ve hak ettiğimiz gerçek yerimiz olan süper lige geri dönebilme adına yönetim kurulu olarak titiz bir çalışma yürüterek belirlediğimiz oyuncularla ön sözleşme imzalıyoruz. Transfer çalışmalarımız teknik heyetimizin raporu doğrultusunda devam edecek. Yapılan tüm çalışmalar ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu anlamda taraftarlarımızın ve camiamızın yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla kombine kartlarını alarak takımlarına katkı yapacaklarına” inanıyoruz dedi.

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Taraftarlarımızın kombine kartlarına büyük ilgi göstereceklerine inandıklarını belirten yönetim kurulumuz, yapılan açıklamada şu konulara değindi: 2017-2018 Sezonunda birlik ve beraberlik içerisinde taraftarlarımızla elele verip, sezon sonunda ligi zirvede bitirerek hak ettiğimiz Süper Lig’e çıkabilmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Her zaman olduğu gibi yeni sezonda da vefakar ve cefakar Ankaragücü taraftarına büyük iş düşüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yönetim kurulu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüp taraftarlarımızın gurur duyacağı sonuçlar alabilecek güçlü bir kadro oluşturmanın çabasıyla gece-gündüz demeden çalışmaktayız. Zirveye giden yolda taraftarlarımızın kombine kartlarını almalarını ve takımlarına destek olmalarını bekliyoruz. Büyük Ankaragücü taraftarı üzerine düşeni yapar, passolig ve kombine kartlarını alarak yeni bir rekora daha imza atar. Bu noktada taraftarlarımıza ve camiamıza güveniyor 20 Temmuz Perşembe Günü saat 11;00’da satışa çıkacak olan kombine kartlarına yoğun ilgi göstereceklerini içtenlikle ümit ediyoruz.

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Passolig almayan taraftarlarımız passolig ve kombine kartlarını 20 Temmuz 2017 Perşembe Günü saat; 11;00 itibarıyla stad gişelerinden alabileceklerdir.

Yeni sezon kombine kart ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

Kale arkası tribünleri: 150 TL

Maraton Tribünü: 200 TL

Kapalı tribünler: 250 TL

Özel A-B Tribünleri: 500 TL

Vip Tribünü: 1000 TL"