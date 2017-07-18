Ankaragücü, Sercan Kaya'yı açıkladı
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ANKARAGÜCÜ, SERCAN KAYA'YI AÇIKLADI

Ankaragücü, Sercan Kaya'yı açıkladı

Ankaragücü, geçen sezon Adana Demirspor'da oynayan başarılı orta saha oyuncusu Sercan Kaya transferini resmen açıkladı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasını giyen Sercan Kaya ile ön sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu.

Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini sarı-lacıvertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Sercan Kaya, ”Büyük bir camiaya geldim. Ankaragücü forması giyecek olmamdan dolayı mutlu ve gururluyum. İnşallah takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Sercan Kaya transferi ile kadrosunun daha da güçlendiğini söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, ”Zirveyi hedefleyen yarışmacı bir takım kurmak için çalışıyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transferlerimiz devam ediyor. Sercan Kaya beğendiğimiz bir oyuncu, takımımıza katkı yapacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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Şakir
18 Temmuz 201722:08
Sercan Kaya çok iyi futbolcu. Başkan nokta atışı yapıyor. Bir de yasak kalksa iyi olacak. Eskişehirspor'a 2 sene transfer yasağı geldi. Onlar artık rakibimiz değil.
1
Ismetpasali
18 Temmuz 201721:57
Tam Ankaragucu oyuncusu, delikanli oyuncu bizim taraftar cok sevecek Sercan Kayayi aklima eski efsane Iskenderi getirdi...Ankaragucune hosgeldin Sercan Kaya..
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