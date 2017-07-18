ANKARAGÜCÜ, SERCAN KAYA'YI AÇIKLADI

Ankaragücü, geçen sezon Adana Demirspor'da oynayan başarılı orta saha oyuncusu Sercan Kaya transferini resmen açıkladı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasını giyen Sercan Kaya ile ön sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu.

Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini sarı-lacıvertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Sercan Kaya, ”Büyük bir camiaya geldim. Ankaragücü forması giyecek olmamdan dolayı mutlu ve gururluyum. İnşallah takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Sercan Kaya transferi ile kadrosunun daha da güçlendiğini söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, ”Zirveyi hedefleyen yarışmacı bir takım kurmak için çalışıyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transferlerimiz devam ediyor. Sercan Kaya beğendiğimiz bir oyuncu, takımımıza katkı yapacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.