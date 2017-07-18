HASAN KARTAL'DAN KLASSPOR TV'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig’de şampiyonluk parolası ile yola çıkan Etimesgut Belediyespor’da Başkan Hasan Kartal, Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig’de şampiyonluk parolası ile yola çıkan Etimesgut Belediyespor’da Başkan Hasan Kartal, Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda projelerden sorumlu başkan yardımcısı ve Boks Federasyonu’nda başkanvekili görevini yürüten Hasan Kartal, “Sporun yönetiminde olmaktan zevk alıyorum. Temeli sağlam olmayanın, üst yapısı da sağlam olmaz düşüncesindeyim. Devletin, bu federasyonlara sahip çıkması lazım“ dedi.

“ANKARA’NIN TAKIMI OLACAĞIZ”

“Etimesgut Belediyespor olarak basın, yerel vatandaşlar, seyirci ile olsun, hemen hemen herkes ile diyaloğumuz iyi gidiyor. Herkesin bize duyduğu ilgili görünce gurur duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Kartal’ın Etimesgut Belediyespor’un yeni dönemi hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

“Yeni sezonda 2. Lig’de ikinci senemiz olacak. İlk senemizde belirlediğimiz hedefi yakaladık diyebiliriz. Bu sene ise hedefimiz şampiyonluk olacak. Takımımızı, şampiyonluk hedefi doğrultusunda oluşturduk. Yönetimimiz, hocamız ve oyuncular, bu amaç için bütünleşti. Başaracağız, becereceğiz ve TFF 1. Lig’e çıkacağız. Ben buna inanıyorum. En önemlisi, Ankara’nın takımı olacağız.”

“KADRO KONUSUNDA ‘EN İYİ BEN BİLİYORUM’ DERSEM HATA EDERİM”

Kadro yönetimini konusundaki sorumluluğu Sportif Direktör Yılmaz Bal ve Teknik Direktör Hayati Soydaş’a bıraktıklarını ifade eden Kartal, “Kadrodaki oyuncularımız için ‘şu söyle iyi, şu şurada iyi oynar, şu bu kadar kaliteli’ dersem duyan da, ne zaman bu kadar futboldan anladığımı soracaktır. O yüzden kadro planlanmasını, Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal ve Teknik Direktörümüz Hayati Soydaş’a bıraktık. Bu işi en iyi bilenler onlar, ‘en iyi ben biliyorum’ dersem hata ederim. Ben yöneticiyim, kadro kurma sorumluluğunu onlara bıraktık. Onlar da, iyi bir kadro kurulduğunu söylüyorlar. Onların dediklerine inanıyorum. Lige iyi başlayıp, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. “ diye konuştu.

“GENÇLERBİRLİĞİ DIŞINDA ÖRNEK ALINACAK BİR KULÜP YOK”

Sporun yönetiminde olmaktan zevk aldığını sözlerine ekleyen Etimesgut Belediyespor Hasan Kartal, “Gençlerbirliği’nin merhum başkanı İlhan Cavcav’ı her konuda örnek alıyorum” dedi.

Kartal’ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Kulüpler, kendi kendini yönetebilecek bir mali yapıya kavuşacak duruma gelirse çok iyi olur. Başkanlar; bugün vardır, yarın yoktur. İyi bir kulübün kendi yönetmesi gerekir. Bunu Gençlerbirliği’nde görebiliyoruz. Rahmetli İlhan Cavcav, çok iyi bir sistem kurdu. İlhan abiyi her konuda örnek alıyorum ancak yapmadığı bazı eksikleri de görüyorum. İlhan abinin kurduğu sistemdeki eksikleri de tamamlayarak Etimesgut Belediyespor’u yönetiyorum. Gençlerbirliği dışında Süper Lig’de örnek alabileceğimiz bir kulüp yok. Borçsuz tek kulüp olarak yaşamını sürdürüyor. Etimesgut Belediyespor’u da bu örneği model alarak Belediye Başkanımız Enver Demirel’in manevi ve tesis desteği ile başarılara götüreceğiz. “

“PROJELER BİTERSE SÜPER LİG HEDEFİNE ULAŞABİLİRİZ”

Etimesgut Belediyespor’un stadının yenilendiğini ve Bağlıca’da modern bir spor tesisi yapacaklarının müjdesini veren Hasan Kartal, “Zevk almak için Etimesgut’un maçlarına gelecek bir taraftar grubu oluşturmamız lazım. Mutlak suretle de Ankara’nın takımı olmamız şart. 10 bin kişilik stadyumumuz yakında meydana çıkacak, bu bize şimdilik yeter. İyi bir proje ile stadımızı modern hale getiriyoruz. Tesislerimizin de çalışmaları sürüyor. Bunlar tamamıyla biterse tam bir kulüp olacağız. Ondan sonra Süper Lig hedefine ulaşabiliriz“ dedi.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR’A AYLIK 200 BİN TL’LİK GELİR PROJESİ

Etimesgut Belediyespor’u bir üst seviyeye taşıyacak projelerinin yolda olduğunu söyleyen Başkan Kartal, kulübün aylık 200 bin TL geliri olması için planlar yaptıklarını açıkladı.

Projelerin Bağlıca’da yapılacak tesis ile beraber üst üste geleceğini bildiren Başkan Kartal, “Bağlıca’da yapılacak tesiste, konaklama ve antrenman sahası olacak. İlerleyen dönemlerde ise planlarımızı hayata geçirirsek yapacağımız tesislerde, gelir getirici hamlelerimiz hayata geçecek. Mesela, altyapıdan oyuncu çıkarırsak oyuncu almayız ve borçlanmayız. O yüzden altyapımızı sağlam hale getireceğiz. Ayrıca Belediye Başkanımız Enver Demirel ile yeni dönemde de beraber olursak gelir sağlayıcı projelerimizi hayata geçirebiliriz. Mesela, 1-2 benzinlik veyahut ticari yerlerden gelecek maddi kaynağı, Etimesgut Belediyespor’un yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi açısından kullanabiliriz. Kulübümüzün, aylık 200 bin TL’lik geliri olursa kendi kendini idare edecek noktaya gelir. Bunu da zaman içerisinde sağlayacağımızı düşünüyorum“ ifadesini kullandı.

“ETİMESGUT BELEDİYESPOR, ÖZERK BİR KULÜPTÜR”

Etimesgut Belediyespor’un yönetim yapısı hakkında bilgi veren Başkan Kartal, “Etimesgut Belediyespor, Etimesgut Belediyesi’ne bağlı bir kulüp değil, özerk bir kulüptür. Etimesgut Belediyespor ile hem belediyeyi hem de Etimesgut’u tanıtmış oluyoruz. Belediye de buna karşılık olarak stadı veriyor, tesislerimizi yapıyor ve spora hizmet ediyor“ diye konuştu.

“KULÜPLERİN, ANONİM ŞİRKET OLMASINA KARŞIYIM”

Spor kulüplerinin, dernek statüsünden vazgeçip futbol şubesini şirketleştirmesine karşı olduğunu dile getiren Hasan Kartal, “Şirketleşmek demek, halktan kopuk bir yapı demektir. Halktan kopuk bir yapı olduktan sonra takım olsan ne olur? Başarılı olsan ne olur? “ dedi.

Spor kulüplerinin yöneticilerinin, yaptığı hatalardan ve borçlardan sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Başkan Kartal, “Yoksa bir kişi kendini popüler ve medyatik yapmak için kulüp başkanı olup korkunç borçlar ile çekip gitmesinin engellenmesi lazım. Bunu, TFF’nin düşünmesi gerekiyor. O yüzden ben, kulüplerin ‘Anonim Şirket’ olmasına karşıyım. Yönetici olduğum Çaykur Rizespor’da da karşıydım, sonuçlarını gördük. Çaykur Rizespor’un yakında kongresi var, oraya da gitmeyeceğim. Gitsem ne olacak? Anonim şirketlerinin ortakları ne derse o olacak. Şirketleşmek demek, halktan kopuk bir yapı demektir. Halktan kopuk bir yapı olduktan sonra takım olsan ne olur? Başarılı olsan ne olur? Kulüp ayrı, vatandaşlara ayrı, yönetim ayrı olursa burada bütünleşmek olmaz. Kulüplerin sahibi, halktır” diye konuştu.

“ÇAYKUR RİZESPOR’UN DURUMUNA ÜZÜLÜYORUM”

Yönetim kurulunda bulunduğu Çaykur Rizespor’un geldiği kötü nokta yüzünden üzüntü duyduğunu belirten Hasan Kartal, “Çaykur Rizespor dernek statüsünde devam etseydi çoktan başkan olmuştum. Anonim şirket olduktan sonra kimin hissesi fazlaysa onun sözü geçer. Çaykur Rizespor’un mevcut yönetimi, devam edeceğini söyledi. Hatta “Yiğit, düştüğü yerden kalkar” diye bir açıklaması oldu. Bana soracak olursan bu yiğitlik değildir. Süper Lig’de bu şehri toparlayamayan bir yönetim, 1. Lig’de nasıl şehri ayağa kaldıracak. Rizespor’a üzülüyorum. Bize bir görev verilirse gerekeni yaparız“ dedi.

“FUTBOLCUSU DA HOCASI DA ANKARALI OLSUN”

Etimesgut Belediyespor’da görev alan kişilerin Ankaralı olmasında fayda gördüğünü belirten Başkan Kartal, “Ben, Ankara’ya 1972’de geldim. Kulüpte görev alanlar, Ankaralı olursa takımı daha çok sahiplenir. Futbolcunun da hocanın da Ankaralı olmasında kulübe fayda vardır. Bizim hedefimiz, Ankara’nın kulübü olmak ve Ankaralılar ile kaynaşmaktır. Bunu sağlarsak isterim ki, hepsi Ankaralı olsun. Etimesgut ve Ankara dedikten sonra Türkiye’ye açılacağız. Her şey sıra sıra“ şeklinde konuştu.

“DEVLET, AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONLARINA SAHİP ÇIKMALI”

Devletin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarının önünü açacak projeleri ortaya koyması gerektiğinin altını çizen Başkan Kartal, “Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda başkan yardımcılığı görevim var. Temeli sağlam olmayanın, üst yapısı da sağlam olmaz düşüncesindeyim. Devletin, bu federasyonlara sahip çıkması lazım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun, bir yönetim şekli ve sistemi olması lazım. En önemlisi, federasyonun geliri yok. Öyle olmayınca Ankara’nın her tarafına ulaşması ve yayılması mümkün olmuyor. Devlet, Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerine sporu organize ettiği için maaş veriyor, ben de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda başkan yardımcısıyım ama maaş verilmiyor. Hiçbir bedel almadan spora hizmet etmek isteyenlerin yeri burası. Devletin, bu federasyonların önünü açması ve bu kişilere imkan sağlaması lazım” diye konuştu.

“CİDDİ BİR SİSTEM BOZUKLUĞU VAR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun spor kulüplerinin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çabayı göstermediğini ifade eden Başkan Kartal, “Etimesgut Belediyespor’un sadece TFF’den gelen maddi kaynak ile yaşamını sürdürmesi mümkün değil. TFF’deki gelirin belli bir bölümü, 2. ve 3. Lig’de mücadele kulüplere aktarılabilir. Bazı gelirler ise daha faydalı yerde harcanabilir. Ciddi bir sistem bozukluğu var. TFF’nin doğru bir anayasası olursa hiçbir kulüp batma noktasına gelmez. Anca Süper Lig’de iyi bir altyapı oluşursa kendi kendini idare edebilirsin” dedi.

HASAN KARTAL, ANKARAGÜCÜ'NDE VEYA GENÇLERBİRLİĞİ’NDE BAŞKAN OLUR MU?

Politikaya girmeyi düşünmediğini belirten Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, “En iyi zevk aldığım konu, takımım yendiği zaman, yaşadığım mutluluktur” dedi. Zaman zaman Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin başkanlığı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Kartal, “Ankaragücü, Süper Lig’de iken hemşehrim Cemal Aydın’ın yanına gidip başkanlık düşüncemi belirttim ama olmadı. Nasip değilmiş demekki. İlhan Cavcav’ın vefatının ardından Gençlerbirliği başkanlığı adım anıldı ama benim böyle bir düşüncem olmadı. Örnek aldığım İlhan Cavcav’ın ardından benim ismimin geçmesi ise bana gurur verdi. Orada oğlum Şahin Kartal yöneticilik yapıyor ve kendini geliştiriyor. İlerleyen yıllarda kendisi isterse başkanlığa gelebilir” dedi.

“AMACIM, ETİMESGUT İLE Ç.RİZESPOR’U SÜPER LİG’DE KARŞI KARŞIYA GETİRMEKTİR”

Etimesgut Belediyespor’da başkanlık ve Çaykur Rizespor’da da yönetim kurulu üyeliği yapan Hasan Kartal, “Benim amacım, Etimesgut Belediyespor ile Çaykur Rizespor’u Süper Lig’de oynatmaktır. İnşallah bu hedefime ulaşacağım” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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