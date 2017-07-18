"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ SON DERECE İYİ"

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, her teknik direktörün çalışma şeklinin farklı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar bana göre yeni teknik direktörümüz son derece iyi. Herkes onunla çalışmaktan dolayı mutlu." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi İsviçre'nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Neustaedter, karşılaşmanın ilk yarısında rakiplerine penaltı hariç ciddi pozisyon vermediklerini söyledi.

Neustaedter, sahanın zemininin kötü olduğunu ve bunun her iki takımın futbol oynamasını zorlaştırdığını belirterek, "Bu yüzden her iki takım da uzun toplarla oynamak zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Takımına katkı vermekten başka bir düşüncesinin olmadığını aktaran Neustaedter, "Bizi bekleyen önemli bir sezon var. Takımıma katkı vermek için hazır duruma gelmek istiyorum." diye konuştu.

Neustaedter, yeni sezona teknik direktör Aykut Kocaman ile başlayacak olmalarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Her hocanın çalışma şekli farklıdır. Şu ana kadar bana göre yeni teknik direktörümüz son derece iyi. Herkese yardım etmeye gayret gösteriyor. Oyuncularla ilgileniyor. Daha geldiği ilk gün bu takımın eksikliklerinin neler olduğunu bize söyledi. Antrenmanlarda ve maçlarda iyi yolda olduğumuzu görebiliyoruz. Her geçen gün de üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Herkes onunla çalışmaktan dolayı mutlu. Umarım bu şekilde devam ederiz."

- İsmail Köybaşı: "Her şey çok güzel gidiyor"

Sarı-lacivertli bir diğer oyuncu İsmail Köybaşı da İsviçre'deki kampta iki günde bir hazırlık maçı yaptıklarını ve çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti.

"Özellikle Olympique Marsilya maçıyla başlayan yükselişimiz, tempomuz ve oyun anlayışımız Athletic Bilbao müsabakasında da devam etti." diyen İsmail Köybaşı, takım arkadaşları ve camia adına bu durumdan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İsmail Köybaşı, yeni sezonun kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Gün geçtikçe çok daha iyi olabilecek bir Fenerbahçe izleyeceğimize dair söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Aykut Kocaman'ın kendilerine takım direncini aşıladığına ve birlikte çok ciddi bir kamp dönemi geçirdiklerine dikkati çeken İsmail Köybaşı, "Çok güzel ve olumlu bir kamp dönemi geçiyor. Her şey çok güzel gidiyor." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçtan sonra herhangi bir açıklama yapmadı.