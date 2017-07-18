EFSANE, YÖNETİCİ OLARAK DEVAM EDECEK

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın efsanevi eski oyuncusu Francesco Totti, sarı-kırmızılı ekipteki yaşantısına yönetici olarak devam edeceğini açıkladı.

25 sezon boyunca sadece Roma forması giyen ve çıktığı 786 maçta 307 gole imza atan, 2016-17 sezonunun son haftasındaki Genoa maçıyla duygusal şekilde yeşil sahalara veda eden Totti’nin, ömrünü adadığı kulüpte artık yeni bir misyonu olacak.

Eski yıldız oyuncu, kulüp kanalı Roma TV’ye yaptığı özel açıklamada, "Futbolculuk hayatım sona erdi. Şimdi yönetici olarak daha önemli bir bölüm başlamak üzere. Futbolcu olarak yeşil sahada yaptığımın aynısını yapmayı umuyorum." dedi.

Kendisi için yeni bir maceranın başlamak üzere olduğunu belirten 41 yaşındaki Totti, yeni görevinde zamana ihtiyacı olacağını dile getirdi.

Totti, sakin ve huzur içinde adım adım kendisine uyan rolü bulmaya çalışacağını ifade ederek, “Kulübün, gençlerle ilgili bölümünden başlamak üzere başkana kadar olan her seviyede 360 derecelik açıyla emrinde olacağım ve hangi rolün bana daha uygun olduğunu anlamak için zaman gerekecek." diye konuştu.

Roma Olimpiyat Stadı’nda jübilesini yaptığı 28 Mayıs'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten yıldız isim, "O gün çok anlamlı, duygu yüklü bir gündü benim için. Roma ile 25 yıllık bir sayfayı kapatıyordum. Bana sevgilerini veren insanlara daha fazlasını vermenin arayışı içinde oldum." ifadelerini kullandı.

Francesco Totti, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da taraftarlardan kendisine her zaman olduğu gibi yine "Francesco" diye hitap etmelerini istedi.