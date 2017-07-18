Türkiye, Avrupa 3'üncüsü oldu
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TÜRKİYE, AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

Türkiye, Avrupa 3'üncüsü oldu

Türkiye Yıldız Kız Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa 3'üncüsü oldu.

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Türkiye Yıldız Kız Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa 3'üncüsü oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Yıldız Kız Milli Takımı, Fransa, Belarus ve Polonya'nın bulunduğu B Grubu'nu 5 puanla 2. sırada bitirdi ve tur atladı.

Şükran Cangir, Ece Haraç, Betül Töz ve Özge Yılmaz'dan oluşan ay-yıldızlı takım, son 16 turunda Slovakya'yı 3-1, çeyrek finalde ise Romanya'yı 3-0 mağlup ederek son 4 ekip arasına girdi.

Yarı finalde karşılaştığı Rusya'ya 3-0 yenilen Yıldız Kız Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

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