Ankaragücü, Sercan Kaya ve Nduka ile anlaştı
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ANKARAGÜCÜ, SERCAN KAYA VE NDUKA İLE ANLAŞTI

Ankaragücü, Sercan Kaya ve Nduka ile anlaştı

Ankaragücü, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’dan orta saha oyuncusu Sercan Kaya ve İsviçre Ligi takımlarından Will 1900 forması giyen Nijeryalı oyuncu Nduka Ozokwo ile el sıkıştı.

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Transfer hamlelerini hızla sürdüren Ankaragücü, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’dan orta saha oyuncusu Sercan Kaya ve İsviçre Ligi takımlarından Will 1900 forması giyen Nijeryalı oyuncu Nduka Ozokwo ile el sıkıştı.

Sercan Kaya

Sarı-Lacivertli takımın, anlaşma sağladığı 29 yaşındaki Sercan Kaya, geçen sezon Adana ekibi ile TFF 1. Lig’de 30, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere toplamda 31 karşılaşma çıkıp 3 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerine 2007-08 sezonunda Bucaspor forması ile başlayan orta saha oyuncusu, İzmir ekibinde 4 sezon oynadıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor takımlarında boy gösterdi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, en parlak dönemini 2012-13 sezonunda yaşadı. O sezon 1461 Trabzon forması giyen oyuncu, 39 müsabakada 17 gol atmayı başardı.

1.74 boyunda deneyimli isim, profesyonel kariyerinde toplamda 247 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 52 kez ağları havalandırdı. Yetenekli oyuncu, kariyeri boyunca 2 kırmızı kart gördü.

Nduka Morrison Nduka

Ankaragücü, en son ülkemizde Adanaspor forması giyen deneyimli kanat oyuncusu Nduka Ozokwo ile el sıkıştı.

Geçen sezon İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Will 1900 formasını giyen 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, takımıyla 18 maça çıkıp 3 gol attı.

Yeni sezonda sarı-lacivertli ekibin formasını giyecek olan tam adıyla Nduka Morrison Nduka, profesyonel kariyerine 2008-09 sezonunda Fransa’nın Nice takımında başladı. Daha sonra Türkiye kariyerine adım atan deneyimli orta saha oyuncusu, sırasıyla Boluspor, Mersin İdman Yurdu ve Adanaspor formalarını giydi.

1.80 boyunda oyuncu, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 193 karşılaşmada 22 gol attı.

5+5 yabancı oyuncu kuralı bulunan TFF 1. Lig’de yeni sezonda mücadele edecek olan Ankaragücü, daha önce Lanre Kehinde, Marc Kibong, Samuel Owusu ve Henrique Da Silva ile ön protokol anlaşması yapmıştı.

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Ismetpasali
18 Temmuz 201701:04
Sizi bilmem ben heyecanladim. Ankaragucu Genclerbirliginden daha mantikli oyuncu aliyor bence o yuzden bu sene Sampiyonluga ortak olacagiz hissim var. Insallah yuzumuzun akiyla bir ikinci sampiyonluk daha yasariz.Ankaragucu sampiyon olsun bu defa Ankarayi degil Turkiyeyi sallar bu taraftar
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Cankirili Simsar Seco
18 Temmuz 201700:37
Ankaragucu yeni oyuncularla farkli bir goruntu verecek. 2 oyuncu daha gelecek sezon baslamadan belki 2 eski veya yenilerden dahi 1 kisi gonderilebilir. Ismail hoca kimsenin gozunun yasina bakmiyor. By sezon buyuk sezon olacak "Bu sene yeniden o sene" Herkes passolig kombinesini alsin kulube destek olmaya mecburuz..50 bin passolig transfer yasagini kaldirir. Bu bilincle hep birlikte arkadaslar.
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