BURSASPOR, LEEDS UNİTED'A 3 ATTI

Süper Lig takımlarından Bursaspor, hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ı 3-0 yendi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 28 Temmuz'a kadar devam edecek Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını Leeds United ile oynadı.

Müsabakanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan yeşil-beyazlılar, rakip kalede birçok pozisyon yakaladı. 13'üncü dakikada Ekong'un golüyle öne geçen Bursaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye farklı bir 11'le çıkan Bursaspor, rakibi karşısında yine etkili bir oyun sergiledi. Müsabakanın 65. dakikasında Necid'in golüyle farkı 2'ye çıkaran yeşil-beyazlı ekip, 82. dakikada Sinan Bakış'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Bursaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.