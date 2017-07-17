BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK KUPASI ANKARA'DA

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kutlamaları sürüyor.

Ankara'da Armada Alışveriş Merkezi'ndeki Kartal Yuvası'nın organize ettiği kutlamaya, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay da katıldı.

Deniz Atalay, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan, Ankara'daki Kartal Yuvası mağazalarının sahibi Burak Sur ve Çarşı Grubu'nun Ankara temsilcisi Sancar Eskin ile üzerinde kartal sembolünün bulunduğu pastayı kesti ve daha sonra şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.

Atalay, organizasyona katılan taraftarlara teşekkür ederek, "Sizlere geçen sene yapılan kutlamalarda 'Umarım gelecek sezon da burada beraber oluruz.' demiştim, yine beraberiz. Temenni ediyorum ki gelecek sezon da şampiyon olur ve kutlamaları hep beraber tekrarlarız." dedi.

2012 yılından itibaren Fikret Orman yönetiminde çok iyi işler yaptıklarını ve bunu tüm futbol kamuoyunun kabul etmeye başladığını kaydeden Atalay, "Herkesin, Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varması lazım. Beşiktaş, gelecek sezon da şampiyonluğun en güçlü adayıdır." ifadelerini kullandı.

Atalay, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Çok fazla transfer yapmaya ihtiyacımız yok. Eksik olan bölgelere takviye yapıyoruz. Pepe'yi alarak stoper eksikliğimizi giderdik. Birkaç mevkiye daha transferimiz olabilir. Bu konuda başkanımız ve arkadaşlarımız çalışıyor. Hepiniz rahat olun, eğlenmeye bakın ve şampiyonluğun tadını çıkarın."