Milliler, Fransa'ya kaybetti
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MİLLİLER, FRANSA'YA KAYBETTİ

Milliler, Fransa'ya kaybetti

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa'ya 71-54 yenildi.

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Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa'ya 71-54 yenildi.

Şampiyonada bir müsabakasını kazanıp, 2 karşılaşmasını yitiren Türkiye, grubunu averajla ikinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada çeyrek finale çıkmak için A Grubu'nu üçüncü sırada bitirecek takımla karşılaşacak.

Salon: Kladisos

Hakemler: Visente Bulto (İspanya), Boris Krejic (Slovenya), Ilya Putenko (Rusya)

Fransa: Hergott 9, Poirier 8, Noua 7, Okobo 9, Diawara 14, Denis 9, Vautier 5, Sinha, Embo 2, Bengaber 4, Gombauld 2, Yetna 2

Türkiye: Egehan Arna 16, Berkan Durmaz 4, Cavit Ege Havsa 4, Furkan Korkmaz 4, Ömer Faruk Yurtseven 8, Erkan Yılmaz, Enes Berkay Taşkıran 13, Ömer Utku Al 3, Barış Ülker, Ragıp Berke Atar 2, Görkem Doğan, Alp Karahan

1. Periyot: 20-10

Devre: 42-21

3. Periyot: 55-45

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