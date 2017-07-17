ŞANLIURFASPOR, ŞİKE İDDİASINI YİNELEDİ

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve taraftarlar, TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasını yineledi.

Rabia Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve taraftarlar, Şanlıurfaspor'un geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasında bulundu.

Grup adına açıklama yapan Şanlıurfa Sivil Toplum İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz görüşmelerde futbol otoriteleri, ilk defa şike iddialarının bu kadar gerçekçi delillerle tespit edildiğini ifade etmektedirler. Konunun önemine binaen birçok kulüp başkanı, spor yorumcusu, Şanlıurfaspor yönetim kurulumuzu arayarak haklı davamızda yanımızda olduklarını ifade etmişlerdir. Yarın TFF Etik Kurulunda görüşülmesi beklenen konunun hakkaniyetli ve adaletli bir kararla neticelenmesini, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un (yeni adı Gazişehir Gaziantep) bir alt lige düşürülüp, yerine Şanlıurfasporumuzun hak ettiği üst lige çıkarılmasını, aksi kararın Türkiye'de şikeyi meşrulaştırma olacağını haykırarak ifade ediyoruz."

Kural ve ahlak dışı oluşumlarla mücadele için her zaman Şanlıurfaspor yönetim kurulunun yanında olacaklarını dile getiren Akbaş, mücadelelerine hukuk çerçevesinde devam edeceklerini ifade etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla iki hafta önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.