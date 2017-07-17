ÖZKÖYLÜ'DEN TRANSFER MÜJDESİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Erzurum'da kış şartlarının yoğun geçmesinden dolayı transferde zorlandıklarını söyledi.

Teknik direktör Özköylü, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yeterli oyuncu sayısına sahip olmadıklarını dile getirdi.

Yeni oyunculara da ihtiyaç duyduklarını ifade eden Özköylü, şöyle konuştu:

"Görüştüğümüz, kulüpleriyle problemleri olan, oradan ayrılmasını beklediğimiz arkadaşlarımız var. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda kamp çalışmalarımız devam ediyor. İlk etabı bitirdik, dün itibarıyla ikinci etap kamp çalışmalarımız Erzurum'da başladı. Tabii ki bizi en çok sıkıntıya sokan şu an elimizdeki oyuncu kadrosunun eksik oluşu. Hatta şu ana kadar taktiksel antrenmanlar bile yapamadık. Çünkü yeterli sayıda oyuncumuz olmadığı için bu anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu eksikleri çabuk bir şekilde gidermemiz gerekiyor."

Kış şartlarından dolayı bazı futbolcuların Erzurum'a gelmek istemediğini dile getiren Özköylü, "Bazı futbolcular Erzurum şehrinden dolayı, bazıları para konusunda sıkıntı çıkarıyor. Bazı oyunculara ne kadar ciddi para teklif etseniz de buradaki kış şartlarının yoğun oluşu oyuncuların gözünü korkutuyor. Bizim görüştüğümüz bazı sporculara da farklı kulüplerden gelen teklifler daha cezbedici oluyor." ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü, transfer çalışmalarındaki sıkıntılara rağmen kadrolarına iyi oyuncular da kattıklarını anlatarak, "Şu ana kadar aldığımız oyuncuların hepsi gerçekten çok kaliteli, bu ligi iyi bilen, hatta Süper Lig'de oynamış oyuncular. Bu oyuncuların burada olması bizim için gerçekten büyük bir şans. Bize çok büyük değer katacaklar, bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer müjdesi

Osman Özköylü, ameliyat geçiren Mert Nobre'nin durumunun belirsizliğini koruduğunu kaydederek, forvet bölgesine iki oyuncu transfer etmeyi planladıklarını aktardı.

Orta saha ve savunmaya da takviye yapmak istediklerini ifade eden Özköylü, "Bu ligin ne kadar önemli ve zor bir lig olduğunu biliyoruz. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim. Bu anlamda belirli kararlar aldık. Önemli olan burada Erzurumspor'un başarısı. Geçmişte birtakım oyuncular gelmiştir, geçmiştir. Burası vefanın yeri değil. Burada oynayanlar karşılığını aldı. Kimse burada bedavaya oynamadı." şeklinde görüş belirtti.

Bazı oyuncular ile yollarını ayırabileceklerini anlatan Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gidecek oyuncularımız da olabilir. Yeni transferlerden takıma uyum sağlayamayan, problem yaşayan da olabilir. Onlardan da gidecek olabilir. Hiçbir oyuncuyu göndermek için almıyoruz. Maalesef bazı oyuncularla ilgili sıkıntılarımız da var. Erzurum şehrinin takımıyla gurur duyacağı konusunda söz verebilirim ama şampiyonluk konusunda herhangi bir söz veremem. Böyle büyük bir laf edemem."