IAAF KONSEYİ ÜYESİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), rüşvet iddiasına adı karışan IAAF Konseyi üyesi Frank Fredericks'in, hakkındaki soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

IAAF'den yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, Atletizmde Dürüstlük Birimi'nin (AIU) hakkında soruşturma başlattığı Fredericks'in, IAAF Konseyi üyeliğinden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi.

Fransız Le Monde gazetesi, mart ayındaki haberinde, eski IAAF Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'ın, 2016 Olimpiyatları'nın ev sahipliğinin Brezilya'ya verildiği 2 Ekim 2009'da, Fredericks'le bağlantılı bir şirketin hesabına 299 bin 300 dolar para yatırdığını öne sürmüştü.

Le Monde gazetesinin ortaya attığı rüşvet iddiasını reddeden ve aklanmak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Etik Kurulunun konuya ilişkin soruşturma başlatmasını talep eden Fredericks, 2004'ten bu yana çeşitli pozisyonlarda görev aldığı IOC'deki 2024 Olimpiyatları Değerlendirme Komisyonu başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

Erkekler 200 metrede dünya şampiyonluğu bulunan eski Namibyalı atlet Fredericks, hem 1992 Barcelona, hem de 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 100 ve 200 metrede ikişer gümüş madalya kazanmıştı.

Başta atletizm olmak üzere Rus sporuna yaptırımlar uygulanmasının yolunu açan Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun ilk raporundan sonra IAAF Etik Kurulu, IAAF'in pazarlama bölümünün eski yöneticisi Papa Massata Diack, eski Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı (ARAF) Başkanı Valentin Balakhnichev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov'a ömür boyu, IAAF'in dopingle mücadele komisyonunun eski başkanı Gabriel Dolle'a ise 5 yıl men cezası vermişti.