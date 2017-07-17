FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'yi başka bir sıkıntı daha bekliyor.

Bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Valbuena ve Dirar'ın UEFA kadrosuna dahil edilememe riski bulunuyor. İki oyuncu için yaklaşık 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Sarı Lacivertliler, Emenike'nin satışından 2,5 milyon avro gelir elde edebildi.

Henüz başka bir oyuncuyu satamayan Fenerbahçe'nin 3,5 milyon avroluk bonservis gelirini UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mehmet Ekici ve Kameni için herhangi bir sorun gözükmüyor.

27 Temmuz'da Avrupa Ligi'nden ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi gerekiyor.

Sarı Lacivertliler başta Simon Kjaer olmak üzere, Aatif, Stoch ve Van der Wiel gibi isimlerle yollarını ayırıp Finansal Fair-Play krizini aşmayı hedefliyor.