Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!

Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'yi başka bir sıkıntı daha bekliyor. 

366 Okunma

Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'yi başka bir sıkıntı daha bekliyor. 

Bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Valbuena ve Dirar'ın UEFA kadrosuna dahil edilememe riski bulunuyor. İki oyuncu için yaklaşık 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Sarı Lacivertliler, Emenike'nin satışından 2,5 milyon avro gelir elde edebildi.

Henüz başka bir oyuncuyu satamayan Fenerbahçe'nin 3,5 milyon avroluk bonservis gelirini UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mehmet Ekici ve Kameni için herhangi bir sorun gözükmüyor.

27 Temmuz'da Avrupa Ligi'nden ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi gerekiyor.

Sarı Lacivertliler başta Simon Kjaer olmak üzere, Aatif, Stoch ve Van der Wiel gibi isimlerle yollarını ayırıp Finansal Fair-Play krizini aşmayı hedefliyor.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Van der Wiel, Premier Lig'e gidiyor
Fenerbahçe'nin İsviçre kampı
Aykut Kocaman yenilgiyi yorgunluğa bağladı
Udoh'tan, Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Fenerbahçe Doğuş'un hazırlık programı
TFF ve Süper Lig kulüplerinden mesaj
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿