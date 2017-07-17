Torje, Karabükspor'da

Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Rusya Premier Ligi ekibi Terek Grozny'den Gabriel Torje'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerine gelen 27 yaşındaki Rumen sağ kanat oyuncusu Torje, düzenlenen törenle kendisini bir yıllığına kiralık olarak Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, törende yaptığı açıklamada, Torje'nin Türkiye'de daha önce Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor formaları giydiğini hatırlattı.

Torje'nin Karabük'te başarılı olup yeniden Romanya Milli Takımı'nda oynamak istediğini anlatan Gül, "Kardemir Karabükspor'a faydalı olacağını düşünüyoruz. Torje, 50'den fazla milli formayı giymiş bir oyuncu. İspanya, İtalya, Rusya, Romanya ve Türkiye'de boy göstermiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gül, sözleşmeyi bir yıllık kiralık olarak yaptıklarını, ayrıca satın alma opsiyonunun da kendilerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Torje ise Kardemir Karabükspor'dan teklif geldiğinde çok heyecanlandığını, her zaman için Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti.

Karabük'te bulunmaktan mutlu olduğunu ve takıma katkı sağlamak istediğini ifade eden Torje, şöyle konuştu:

"Geçen yıl oynamadığım için milli takımda yer bulamamıştım. Ben takıma yardım edeceğim onlar da hep beraber milli takıma geri dönmem için bana yardım edecekler. Burada arkadaşlarımın beni çok çabuk kabul edeceklerini düşünüyorum. Burada Romanya'dan ve Osmanlıspor'dan arkadaşlarım var. İlk antrenmanımızı bekliyorum."

İmza törenine Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.