Osmanlıspor, Tonia Tisdell ile güldü
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OSMANLISPOR, TONİA TİSDELL İLE GÜLDÜ

Osmanlıspor, Tonia Tisdell ile güldü

Kızılcahamam’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sumqayıt FK’yı 2-1 mağlup etti.

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İkinci etap kamp çalışmaları için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Osmanlıspor, ilk hazırlık maçında galip geldi. Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sumqayıt FK ile Kızılcahamam Soğuksu Tesisleri’nde karşılaşan Başkent ekibi Tonia Tisdell’in iki şık golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Osmanlıspor sahaya şu 11’le çıktı: Hakan Arıkan (Karcemarskas), Szukala (Vaclav), Hasan Kılıç (Numan Çürüksu), Tugay Kacar (Muhammed Bayır), Seto (Mehmet Güven), Carlos (Musa Çağıran), Regattin (Avdija), Tisdell (Umar), Rusescu (Serdar Gürler), Diabate (Bifouma), Mehmet Umut Nayir (Lawal)

Konuk ekip Sumqayıt ise, Valiyev, Huseynov (Mustafazade), Hasanalizade, Salahlı, Akhundov, Mizzeyev, Nacatov, Eyyubov (Ozucov), Taghiyev (Mukhtazov), İmamvezdiyev (Shahvezdiyev), Yunanov (Hasanov) 11’iyle mücadele etti.

18:00’da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, İsmail Sercan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk golü 16. dakikada Azerbaycanlı oyuncu Yunanov’dan geldi 0-1. Osmanlıspor 24. ve 26. dakikalarda Tonia Tisdell’in attığı iki muhteşem golle 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla son bulurken karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı. Mor-Sarılı Başkent ekibi ilk hazırlık maçında 2-1 galip ayrılan taraf oldu. 

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