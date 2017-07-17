Mehmet Sak, Ankaragücü'nde

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan sol bek oyuncusu Mehmet Sak ile anlaşma sağladı.
Sarı-Lacivertli ekip, 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme yaptı.
Mehmet Sak transferi ile kadronun güçlendiğini söyleyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Transferlerimiz devam edecek" dedi.
Adanaspor ve Malatyaspor'da şampiyonluk yaşadığını söyleyen Yeni transfer Mehmet Sak ise, "Ankaragücü'ne şampiyonluk yaşamaya geldim" dedi.
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