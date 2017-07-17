Yüzmede milli kadro belirlendi
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YÜZMEDE MİLLİ KADRO BELİRLENDİ

Yüzmede milli kadro belirlendi

ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 7 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

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ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 7 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Indianapolis kentinde 23-28 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada 7 sporcu, madalya için yarışacak.

Aykut Çelik, Bahar Oktay, Fatih Yıldırım, İbrahim Aksoy ve Yasin Atıl'ın antrenör olarak yer aldığı kafileye davet edilen sporcular şöyle:

Aleyna Özkan, Elçin Türkmenoğlu, Gülşen Beste Samancı, İlayda Kargın, İmge Roza Erdemli, Selen Özbilen ve Ümitcan Güreş.

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