"İNGİLTERE KAFİLESİ DEVLET DESTEĞİ OLMADAN SAMSUN'A GELDİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türk milli takımlarının sporcularına, "Sizin bir eksiğiniz yok, fazlanız var. Önemli olan göğsünüzde taşıdığınız ay yıldızı en iyi şekilde temsil etmek ve ülkenizin geleceği için sizin de elinizi taşın altına koymanızdır. Benim gözümde hepiniz madalyalı birer kardeşimizsiniz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Konferans Salonu'nda olimpiyat oyunlarında mücadele edecek milli sporcularla buluşan Kılıç, sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaları, işaret diliyle sporculara aktarılan Kılıç, olimpiyat oyunlarında madalya sayısının önem taşımadığını belirtti.

Bakan Kılıç, "Ümit ediyorum ki, 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz ve daha önce toplamda 35 olan madalya sayımızı inşallah geçeceksiniz. Rakam ile ilgili kendinizi zora sokmayın. Önemli olan en iyi mücadeleyi vermeniz. Bu spor organizasyonlarının amaçlarından biri hatta en önemli amacı sizleri bir araya getirmek. Diğer ülkelerden gelen 3 bin 200 sporcu ve onların heyetleri, delegasyonları ile 5 bini aşkın yabancı misafirimiz olacak. Buradaki amaç, hepsiyle tanışmanız, kaynaşmanız ve hayatınızın ileriki yıllarında dostluklar kurmanız." ifadelerini kullandı.

- "Sizin bir eksiğiniz yok, fazlanız var"

Sporculardan Samsun'da bulundukları dönemin keyfini çıkarmalarını isteyen Bakan Çağatay Kılıç, şöyle konuştu:

"Sizin ortaya koymuş olduğunuz çaba farklı bir çaba. Sizin bir eksiğiniz yok, fazlanız var. Ortaya koymuş olduğunuz çabanın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorum. Şu anda duymuyor olsam acaba ne yapardım? Hayatın gündelik akışı içinde alışık olduğumuz şeyler var. İşte 'normali' belki ondan kullanıyoruz. Alışık olduğumuz şeyler ama bunlar her an hayatımızdan eksilebilir. Hayat ondan sonra acaba nasıl gider? Dolayısıyla sizin ortaya koyduğunuz çabanın, gerçekten çalışmanın, emeğin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Onun için diyorum, keyfini çıkarın. Siz zaten kazanmış durumdasınız."

- "İngiltere kafilesi devlet desteği olmadan Samsun'a geldi"

Oyunlara katılacak olan İngiliz kafilesinin İngiltere Devleti'nin desteği olmadan, kendi imkanlarıyla Samsun'a geldiğini kaydeden Bakan Kılıç, şunları aktardı:

"İngiliz sporcular bir kampanya başlattılar. Yüz bin pound toplamaları gerekiyordu gelebilmek için. Toplayamasalar gelemeyeceklerdi. Oyunlar için Türkiye'ye gelmeden bir hafta önce bunu sosyal medyadan duyurdular; 'Evet başardık yüz bin pound topladık ve gidebiliyoruz' dediler. Değerli arkadaşlarım, bugünkü kurla yüz bin pound dört yüz bin lira yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sizler için ortaya koyduğu maddi kaynağa hiç girmiyorum. Biz buraya sizlerin gelmesi için, sporunuzu yapmanız için verdiğimiz kaynakların hepsini, siz kendinizi daha fazla geliştirin ve dünya ile daha fazla entegre olun diye veriyoruz. Hepsi helali hoş olsun. Tek bir şey istiyoruz, elinizdeki imkanları çok iyi kullanın, kıymetini bilin."

- "Görül zenginliği ayrı bir şeydir"

Türk sporcuların diğer ülkelere göre çok daha fazla imkana sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bunu çok iyi değerlendirin. Biz belki diğer ülkeler kadar zengin değiliz. Maddi kaynak anlamında söylüyorum. Büyük Britanya'yı göz önüne alacak olursak, farklı ülkelerdeki geçmişinden gelen yatırımlarından elde ettikleri, Kuzey Denizi'ndeki petrol platformlarından elde ettikleri, şirketleri ve finansal gücü aracılığıyla elde ettikleri var ama işitme engelliler milli takımları kampanya yapıp 100 bin pound bulup öyle gelebiliyor Türkiye'ye. Gönül zenginliği ayrı bir şeydir. Eksiğimiz yok mu? Hiçbir şey mükemmel değildir. Mükemmeliyet Allah'a mahsustur. Önemli olan çabanın ortada olmasıdır önemli olan bir şeylerin yapılmaya çalışılıyor olmasıdır."

- "Hepiniz madalyalı birer kardeşimizsiniz"

Bakan Çağatay Kılıç, oyunlar için farklı bir açılış töreni düzenleyeceklerini belirterek, "Açılış törenini yeni stadyumumuzda yapıyoruz. Işık gösterisi ve havai fişek gösterileri olacak. Ülkemizde olabilecek çok büyük bir organizasyon. Mutlaka bazı eksikler olacaktır. Önemli olan göğsünüzde taşıdığınız ay yıldızı en iyi şekilde temsil etmek ve ülkenizin geleceği için sizin de elinizi taşın altına koymanızdır. Benim gözümde hepiniz madalyalı birer kardeşimizsiniz. Gerçekten çok önemli bir şey başardınız. İnşallah çok daha iyisini Samsun'da ortaya koyacaksınız. Oyunlarda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.