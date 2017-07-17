Devler Ligi'nde rövanş zamanı!
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DEVLER LİGİ'NDE RÖVANŞ ZAMANI!

Devler Ligi'nde rövanş zamanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşları Salı günü oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşları Salı günü oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

İkinci ön eleme turunda Salı günü oynanacak rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

17.00 Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0)

19.00 Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1)

19.00 Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)

20.00 Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5)

21.00 Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1)

21.00 The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2)

21.45 Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2)

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