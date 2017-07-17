YASEMİN'DEN BİR ALTIN DAHA

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede altın madalya kazandı.

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen organizasyon, 4. günündeki yarışmalarla sona erdi.

İki gün önce kadınlar 10 bin metrede şampiyon olan Kenya asıllı Yasemin Can, 5 bin metredeki 15:01.67'lik derecesiyle Elvan Abeylegesse'ye ait şampiyona rekorunu yaklaşık 15 saniye geliştirdi ve altın madalyaya uzandı.

20 yaşındaki milli atlet böylece 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda da 5 bin ve 10 bin metre dublesi yapmayı başardı.

Yasemin dışında kadınlar 10 bin metrede Büşra Nur Koku ile bronz madalya kazanan Türkiye, 2 altın ve bir bronzla madalya sıralamasında 13. oldu.