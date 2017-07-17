Eskişehir Basket'te Berrocal dönemi
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ESKİŞEHİR BASKET'TE BERROCAL DÖNEMİ

Eskişehir Basket'te Berrocal dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Eskişehir Basket'te başantrenörlüğe İspanyol Josep Maria Berrocal getirildi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Eskişehir Basket'te başantrenörlüğe İspanyol Josep Maria Berrocal getirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Berrocal ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Geçtiğimiz yıl Barcelona Lassa'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan, kariyerinde İspanya ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Berrocal, 2010-2011 sezonunda başantrenör olarak Ukrayna'nın Budivelnyölkök Kiev takımıyla Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Yine kariyerinde Ukrayna'da Donetsk takımı başantrenörlüğü ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinde yardımcı antrenörlük gibi görevlerde bulunan Sayın Berrocal'a yeni görevinde başarılar dileriz."

Siyah-kırmızılı ekip, takımın başında bulunan ABD'li başantrenör Brad Greenberg ile sezon sonunda yollarını ayırmıştı.

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