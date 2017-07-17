Fenerbahçe'nin İsviçre kampı
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FENERBAHÇE'NİN İSVİÇRE KAMPI

Fenerbahçe'nin İsviçre kampı

Sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

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Sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Olympique Marsilya ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao'nun ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, saat 21.00'de İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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