İtalyan devi takımı yeniledi!
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İTALYAN DEVİ TAKIMI YENİLEDİ!

İtalyan devi takımı yeniledi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Lazio'nun Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı transfer etti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Lazio'nun Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Biglia'nın transferi konusunda Lazio ile anlaşıldı. 31 yaşındaki ön libero, kendisini 3 yıllığına Milan'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İtalyan basını, transferin 17 milyon avro bonservis karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Daha önce Independiente, Anderlecht ve Lazio kulüplerinde oynayan Biglia, Arjantin Milli Takımı formasını 49 kez giydi.

Biglia, kısa süre önce Çinli hissedarlar tarafından satın alınan Milan'ın, Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Fabio Borini, Hakan Çalhanoğlu, Andrea Conti, Antonio Donnarumma ve Leonardo Bonucci'den sonra yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 10. isim oldu.

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