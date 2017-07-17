ER MEYDANI YENİLENİYOR!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesi için gerekli onayların alındığını belirterek, çalışmalara bu yıl başlanacağını açıkladı.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakalarını er meydanında takip eden Bakan Kılıç, yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Güreşlerde heyecanlı müsabakalar izlediklerini belirten Kılıç, tüm pehlivanları ortaya koydukları mücadelelerden dolayı kutladı.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tüm vatandaşların, Türkiye'nin 81 ilinde hainliğe, ihanete karşı birlik ve beraberlik içerisinde tepkilerini ortaya koyduğunu hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Sarayiçi Er Meydanı'nda yenileme çalışmalarına bu yıl başlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene buradaki finallerde Kırkpınar Er Meydanı'nı yenileyeceğimizi beyan etmiştik. Buranın tarihi bir alan olması, Anıtlar Kurulundan da izin alınması gerektiği için süreç beklediğimizden uzun sürdü. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz bunu tamamen üstleniyoruz. Edirnemize inşallah bunu kazandıracağız. Bu konuda yerel yönetim, valilik ile tüm siyaset açısından bir birliktelik var. Belediye Başkanımıza da bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük destek verdi ve her türlü yardımı bize gösterdi. Buradaki tarihi mekanın tekrar canlanması için bir engel kalmadı. Son zamanlarda birçok sporcu kardeşimizin aldığı sonuçlarla seviniyoruz. Geleneksel sporlarımızın yaşatılması için hareket ediyoruz. Niyetimiz önümüzdeki seneye yetiştirmek. Proje ve inşaat aşamasında herhangi bir gecikme olmaz ise yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geleneksel sporları yakından takip etmesinin de farklı bir yansıması var. Sayın Başbakanımız da yakından takip ediyor."

Bakan Kılıç, Samsun'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır"ın da Kırkpınar Er Meydanı'nda tribünleri selamladığını belirterek, "18 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Samsun'da 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi var. 18-30 Temmuz tarihlerinde tüm sporseverlerimizi hem Samsun'a hem de ekran başına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.