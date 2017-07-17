Göztepe'den kötü prova

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında İsviçre temsilcisi Zürih'e 6-1 mağlup oldu.

Sezon hazırlıklarını cuma gününden itibaren Avusturya'da sürdüren Göztepe, ilk hazırlık maçında Liechtenstein'da İsviçre ekibi Zürih'le karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ruggel sahasındaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Fethi Özer, Leo, Canberk Dilaver, Segbefia, Ngando, Murat Akın, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl ve Jahovic 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Frey'in penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Göztepe, 17. ve 35. dakikalarda Raphael'in ve 45. dakikada Kone'nin gollerine engel olamadı. İlk yarıyı 4-0 geride tamamlayan Göztepe'de 54. dakikada Ngando'nun ceza sahasına yaptığı ortada savunma oyuncularına da çarpan top ağlarla buluştu: 1-4.

Zürih, 83. dakikada Dzengis ve 90. dakikada Raphael'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Göztepe'nin yeni oyuncularından Castro'nun yanı sıra Gosso, kaleci Yavuz Aygün ve genç oyuncular Gökay Eser ile Erol Hakan Sepil de müsabakada forma şansı buldu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmanın antrenman niteliğinde olduğunu söyledi.

Müsabakada hemen hemen geçen senenin kadrosuyla mücadele ettiklerini belirten Tuna, "Skora takılmıyoruz. Önemsediğim şey, oyuncuların gösterdiği performans, iradeleri ve bu yorgun halde bile gösterdikleri mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avusturya'dan Liechtenstein'a geçen Göztepe takımını taşıyan otobüsle ilgili bir sorun nedeniyle ilk gümrük kapısından bu ülkeye giriş yapamayan sarı-kırmızılı kafile, daha sonra başka bir gümrük kapısına yönlendirildi. Bu nedenle müsabaka planlanandan yarım saat geç başladı.