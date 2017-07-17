Östersunds evinde kazandı
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ÖSTERSUNDS EVİNDE KAZANDI

Östersunds evinde kazandı

 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.

Puan tablosunun 6. basamağındaki Östersunds, ligin 15. haftasına 5. sırada giren Djurgardens'i ağırladı. Östersunds, Mensah'ın 23 ve Bergqvist'in 50. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Önceki 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından 3 puan alan Östersunds, 26 puanla 5. sıraya yükseldi.

Galatasaray, 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 20 Temmuz Perşembe günü Östersunds'u konuk edecek.

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