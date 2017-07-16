BEŞİKTAŞ'TAN GOLLÜ PROVA

Yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Hollanda İkinci Lig ekibi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kaldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar, Utku Yuvakuran, Beck, Mitrovic, Atınç Nukan, Caner Erkin, Babel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Sedat Şahintürk, Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek 11'iyle başladı.

Sedat Şahintürk'ün 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 30. dakikada Semeda'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıya Utku Yuvakuran, Babel, Tolgay Arslan, Beck, Mustafa Pektemek, Atınç Nukan ve Mitrovic'in yerine Tolga Zengin, Cenk Tosun, Milosevic, Oğuzhan Özyakup, Pedro Franco, Fatih Aksoy ve Tosic'i oyuna alarak başladı.

Sadikki'nin 62. dakikada attığı golle Fortuna Sittard 2-1 öne geçerken, Sedat Şahintürk'ün yerine oyuna sonradan giren Hutchinson'ın 65. dakikadaki golüyle skor 2-2 oldu. Maçın tamamında sahada kalan Caner Erkin, 75. dakikada serbest vuruştan attığı şık golle takımını 3-2 öne geçirse de 86. dakikada Smeets'in golüyle mücadele 3-3 berabere sona erdi.

Beşiktaş, Pazartesi günü yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak. Siyah-beyazlı takım, geç saatlerde ise Çin'e giderek 19 Temmuz Çarşamba günü Alman ekibi Schalke 04 ile bir hazırlık maçı yapacak.