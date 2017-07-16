FRANSA'DA 15. ETAP MOLLEMA'NIN

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, Trek-Segafredo takımının Hollandalı sporcusu Bauke Mollema kazandı.

Fransa'nın Laissac-Severac l'Eglise ile Le Puy-en-Velay yerel idareleri arasındaki 189,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 15. etabı, 4 saat 41 dakika 47 saniyede bitiren Mollema birinciliğe ulaştı.

Turda ilk etap galibiyetini elde eden Mollema'nın 19 saniye arkasındaki isimler BAE takımından Diego Ulissi 2'nci, Lotto-Soudal'den Tony Gallopin ise 3'üncü oldu.

Sky takımından Christopher Froome, bitime 38 kilometre kala yaşadığı mekanik soruna rağmen 64 saat 40 dakika 21 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini korudu.

Tura, Pazartesi günü verilecek bir günlük aranın ardından 18 Temmuz Salı günü devam edilecek. 16. etap, Le Puy-en-Velay ile Romans-sur-Isere yerel idareleri arasındaki 165 kilometrelik parkurda koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.