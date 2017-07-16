BEŞİKTAŞ'A GİGNAC'DAN KÖTÜ HABER

Santrafor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Tigres forması giyen Andre Pierre Gignac transferi için çalışmalarda bulunan Siyah Beyazlılar'ın yaptığı teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş yönetimi, Meksika ekibiyle bonservis konusunda anlaşamadı.

Farklı kulüplerden daha yüksek teklifler olduğunu belirten Tigres yönetimi, Beşiktaş'ın 4 milyon avroluk teklifini az bularak geri çevirdi.

Fiyat yükseltmek istemeyen Beşiktaş yönetimi ise bu gelişmeyle listedeki diğer adaylara yöneldi.

Aboubakar ve Babacar için temaslarını yoğunlaştırmayı planlayan Siyah beyazlı ekip, forvet transferini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.