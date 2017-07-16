Türkiye 2. maçını kazandı
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TÜRKİYE 2. MAÇINI KAZANDI

Türkiye 2. maçını kazandı

Yunanistan'da devam eden Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı 82-66 yendi.

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Yunanistan'da devam eden Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı 82-66 yendi.

İlk müsabakasında Karadağ'a uzatmada 73-69 mağlup olan ay-yıldızlı takım, grubundaki üçüncü ve son maçında Pazartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası

- Türkiye: 82 - İzlanda: 66

Salon: Kladisos

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Petr Hrusa (Çekya)

Türkiye: Egehan Arna 27, Berkan Durmaz 7, Cavit Ege Havsa 6, Erkan Yılmaz 6, Ömer Faruk Yurtseven 14, Enes Berkay Taşkıran 9, Ömer Utku Al 5, Barış Ülker 4, Ragıp Berke Atar 2, Görkem Doğan 2, Alp Karahan

İzlanda: Halldor Hermannsson 5, Palsson 8, Thorbjarnarson 9, Jonsson, Hlinason 12, Halldorsson 2, Gylfason 10, Gudmundsson 6, Stefansson 12, Arnor Hermannsson, Wignisson 2, Kristjansson

1. Periyot: 13-14

Devre: 39-26

3. Periyot: 59-40

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