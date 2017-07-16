TRABZONSPOR'DA KOMBİNE VE BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor'un 2017-2018 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine ve müsabaka biletlerinin fiyatları belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sezonluk kombine kart satışlarının 17 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre belirlenen kombine fiyatları şöyle:

Platinum B Blok ?7 bin lira, Platinum A-C Blok ?6 bin 500 lira, VIP Gold ??5 bin lira, VIP Silver ??4 bin lira, kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, kategori 3 (Doğu 1) ?bin 100 lira, kategori 4 (Doğu 2) ?900 lira, kategori 5 (Doğu 3) ?700 lira ve kategori 6 (kale arkaları) 400 lira.

Bunun yanı sıra 2017-2018 sezonunda derbi maçlar hariç diğer karşılaşmaların bilet fiyatlarının da belirlenerek, sezon boyunca uygulanmak üzere sabitlendiği aktarıldı. Buna göre sezonluk maç biletlerinin fiyatları şu şekilde:

Platinum B Blok ? 425 lira, Platinum A-C Blok ?400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, kategori 1 (Batı 1) 90 lira, kategori 2 (Batı 2) 70 lira, kategori 3 (Doğu 1) 60 lira, kategori 4 (Doğu 2) ?50 lira, kategori 5 (Doğu 3) 40 lira, kategori 6 (kale arkaları)? 25 lira.

Öte yandan, açıklamada, sezonluk kombine kart satışlarında kadınlara yüzde 50, öğrencilere de yüzde 30 indirim yapılacağı kaydedildi.