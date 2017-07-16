Fikret Orman, Çin'e gitti
﻿
Site İçi Arama
﻿

FİKRET ORMAN, ÇİN'E GİTTİ

Fikret Orman, Çin'e gitti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin'e gitti.

392 Okunma

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin'e gitti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fikret Orman başkanlığında, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanlarından oluşan heyeti, Şangay'da bir grup taraftarın karşıladığı belirtildi.

Fikret Orman ve beraberindekilerin, Çin'de devlet yetkilileri ve Çin Futbol Federasyonu temsilcileri ile temaslarda bulunacağı kaydedildi. Çin ulusal basınıyla da buluşacak Başkan Orman'ın burada Beşiktaş'ı anlatacağı, seyahatin detayları ve önemi hakkında görüşlerini paylaşacağı aktarıldı.

Öte yandan, Beşiktaş Futbol Takımı, yarın gece yarısından sonra gideceği Çin'de, sezon hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi Schalke 04 ile 19 Temmuz Çarşamba günü özel maç yapacak.

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş'a Gignac'dan kötü haber
Talisca ve Gökhan bireysel çalıştı
Talisca idmana çıktı
TFF ve Süper Lig kulüplerinden mesaj
Lyon, Marcelo'yu açıkladı
Adebayor'dan Pepe'ye mesaj!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿