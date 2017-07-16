SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE'DE TRANSFER

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Rodney Pryor'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon NCAA takımlarından Georgetown forması giyen 25 yaşında, 1,98 metre boyundaki Pryor'un kadroya dahil edildiği bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekibin, kadrosunu şekillendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pryor, skorer oyun kurucu pozisyonunda görev yapmaktadır. Geçen sezon Georgetown formasıyla çıktığı 32 maçta 32 dakika, 18 sayı, 5 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele eden Pryor, NCAA All-Star yarışmasını smaç şampiyonu olarak tamamladı. Şu anda yeni oyuncularımızdan Nathan Boothe ile NBA Yaz Ligi'nde Brooklyn Nets forması giyen Pryor'un transferi şehrimiz ve takımımız için hayırlı olsun."