Altın kemer sahibini buluyor
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ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULUYOR

Altın kemer sahibini buluyor

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü ve son gün müsabakaları başladı.

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656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü ve son gün müsabakaları başladı.

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde minik ve teşvik boylarında mücadele eden pehlivanlar, çayırda peşrevin ardından güreşe tutuştu.

Başpehlivanlık güreşlerinin heyecanı ise öğle saatlerinden itibaren çeyrek final müsabakalarıyla sürecek. Dün rakiplerini yenen Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Salih Erinç, Ali Gürbüz ve İsmail Balaban, yarı finale yükselmek için mücadele verecek.

Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi sonrası başpehlivana altın kemer takılmasıyla sona erecek.

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